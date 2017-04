culture. Donner le goût de lire. Tel était le thème de la Fête des bibliothèques qui s’est tenue, samedi matin, à la bibliothèque Bernheim ainsi qu’au sein des médiathèques de la presqu’île et de Rivière-Salée. Outre la vente de livres, de nombreuses activités étaient proposées aux enfants et adultes. Parce que la lecture mène à tout : ateliers de découverte, spectacles, etc. Le public, venu nombreux, semble l’avoir bien compris.