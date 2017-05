Un concert, une fresque et une émission en live

Faubourg-blanchot.Reporté au début du mois à cause du cyclone Donna, l’Art’pé musique n’a pas déçu. Hier soir, au Centre d’art, plusieurs dizaines de spectateurs ont vibré aux sons du groupe Inu et de l’artiste invité. Des rythmes qui ont inspiré la fresque du peintre Adilio Poacoudou. Portée par la Sacenc, le Poemart et par son hôte, l’initiative visait à promouvoir musiciens et plasticiens.