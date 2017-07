Vallée-des-Colons. Les Forces armées de la Nouvelle-Calédonie et la Fédération des œuvres laïques ont signé une convention d’un an pour organiser des centres de loisirs. Le premier d’entre eux, ouvert aux enfants de militaires, âgés de 3 ans et demi à 13 ans, aura lieu lors des vacances d’août.