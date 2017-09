Un week-end portes ouvertes sur le passé du pays

Culture. Après la cathédrale, les musées et le parc forestier, c’était au tour, samedi et dimanche, du service des archives de la Nouvelle-Calédonie, du haut-commissariat et du centre Tjibaou d’ouvrir leurs portes au public dans le cadre du Mois du patrimoine. Visites guidées, expositions, arts de la table, arbres remarquables ou documents inédits, une façon originale de découvrir, ou de redécouvrir, ces endroits un peu à part.