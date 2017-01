anse-vata. Succès mitigé pour la première édition du concept imaginé par l’aquarium, vendredi soir. Family Quest, un jeu destiné aux familles qui s’affrontent via des épreuves de jeux d’adresse et d’énigmes. Cette nocturne spéciale a finalement attiré six équipes, soit une trentaine de personnes. Les familles ont passé une heure ensemble, à rire et à partager des expériences. Un moment sympathique qu’elles ont apprécié.