Une vague de cadeaux déferle sur la piscine du Ouen Toro

Animation. Depuis trois ans, en décembre, la piscine Jacques-Mouren se pare des couleurs de Noël pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Parcours aquatique, trampoline, initiation au paddle, arrivée du père Noël et distribution de cadeaux, mais aussi diffusion d’un dessin animé à regarder les pieds dans l’eau… Plus de 600 personnes ont profité de la nocturne festive, hier, de 17 heures à 21 heures.