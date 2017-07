Valentin-Haüy se dévoile au public...

Vallée-des-Colons. C’est la journée de l’année pour l’association Valentin-Haüy, qui aide les déficients visuels et leur entourage. Samedi, au 28, rue Charleroi, l’AVH a ouvert ses portes. Le personnel et les adhérents ont présenté leurs ateliers au public, jardinage, handinet, poterie, initiation au braille, etc., avec des stands pour récolter des fonds et une scène ouverte.