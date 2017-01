Le centre Acaf de Jean-XXIII reçoit...

Païta. Le nombre de vacanciers passant leurs journées avec l’Acaf au Mont-Mou a nettement augmenté cette semaine, atteignant environ 90 participants. Il faut dire que la structure établie à Jean-XXIII a été rejointe par des adolescents venus des centres de Robinson et de Dumbéa-sur-Mer, ainsi que par des personnes âgées et handicapées. Une ambiance propice à l’échange et à la rencontre, dans les jardins et les farés du lycée.