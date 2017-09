Par milliers, les mains vertes se sont emparées du parc Fayard

Dumbéa. Faire mieux que l’an passé. L’objectif a été largement atteint par les organisateurs de la deuxième édition du salon Nature, loisirs et jardin, qui se déroulait tout le week-end à Dumbéa-Rivière. Près de 9 000 visiteurs se sont pressés dans ce décor on ne peut plus propice à la flânerie. Au vu de l’affluence record, certains des 95 exposants présents se sont déjà inscrits pour replanter leur barnum l’an prochain.