Un après-midi récréatif pour les enfants et leurs parents

Dumbéa. La maison de la vie associative de Dumbéa-sur-Mer a accueilli mercredi la 7e édition de la Journée petite enfance et parentalité. Organisée par le Centre communal d’action sociale (CCAS), ce rendez-vous était destiné aux enfants jusqu’à 12 ans, et à leurs parents, avec pour thème « Mes droits et mes devoirs au travers de mes différences ». Au programme : rencontres avec des professionnels de santé, l’alimentation et le développement de l’enfant.