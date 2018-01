Un passage dans la nouvelle année tout en douceur

réveillon. L’ambiance était particulièrement calme en ville, pour la Saint-Sylvestre, dimanche soir. Un effet induit par le dispositif de contrôles routiers mis en place par les forces de l’ordre, notamment sur les baies ? Si beaucoup ont décidé de rester chez eux ou de faire la fête chez des amis, les soirées organisées par les bars et les boîtes de nuit n’ont pas été boudées. Du JP’S au Ramada, en passant par le Pop Light, le MV lounge, le Gym bar, ou simplement les pieds dans le sable à l’Anse-Vata autour d’un bon repas, à chacun son Nouvel An, le sourire aux lèvres et dans la bonne humeur, pour lancer une belle année 2018.