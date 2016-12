Un père Noël très attendu et acclamé de toutes parts

Agglo. C’est bien connu, le père Noël a le don d’ubiquité. Samedi soir, à bord de son char, il a ainsi pu faire escale simultanément à Boulari, à Koutio et à l’Arène du Sud pour le plus grand bonheur des petits comme des grands. Et dès que l’illustre barbu apparaît, le même scénario se produit : il est littéralement assailli par une marée humaine et des cris de joie. Voilà la fameuse magie de Noël.