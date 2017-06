Un thé dansant à marquer d’une pierre blanche

Dumbéa. L’ambiance était festive et survoltée, hier après-midi au centre culturel. Le Centre communal d’action sociale (CCAS) avait convié les aînés de plus de soixante ans de la commune à un thé dansant. Plus de cent cinquante personnes, préalablement inscrites, ont répondu à l’appel et ont respecté le nouveau thème. Après les fleurs, ces danseurs d’une après-midi ont ainsi mis le blanc à l’honneur.