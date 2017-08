Animations. Le dernier week-end des vacances d’août était plutôt calme dans le Grand Nouméa. Mais quelques vide-greniers et marchés ont tout de même eu lieu. À Païta, la braderie du Comité des fêtes de la ville s’est tenue comme d’habitude place du village. Et le marché broussard et communal a pris son quartier dimanche sur le parking de l’Arène du Sud. Au Mont-Dore, le premier vide-greniers de Gaëtan-Brini s’est déroulé samedi matin. Le même soir, la magie était en spectacle au petit théâtre du centre culturel.