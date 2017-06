Un week-end musical bien rempli...

culture. Chacune dans son style, Dumbéa et Païta ont toutes deux fêté la Musique ce week-end. Elles proposaient l’une comme l’autre des affiches généreuses et variées, et des activités - marché artisanal à Païta, spectacle de rue à Dumbéa - en marge des prestations scéniques. Au centre culturel de Dumbéa, la tonalité résolument rap le vendredi soir, s’est faite soul, reggae, funk et rock le lendemain. A l’Arène de Païta, samedi, les formations vocales et locales ont tenu la scène en matinée. L’après-midi a été consacré aux espoirs et aux jeunes formations, avant de passer, en fin de journée, à du plus gros son.