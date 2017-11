Société. Les communes du Mont-Dore et de Dumbéa ont relayé, jeudi et hier, la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Ateliers de taï-chi et de sophrologie, conférences, pièce de théâtre et stands d’associations, l’accent a été mis sur l’information au public, malheureusement peu nombreux à s’être mobilisé contre ce fléau.