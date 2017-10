Dix ans de festin à Qanono

Lifou. Vendredi et samedi, l’association Drai Ne Xen, qui signifie en drehu « jour de festin », a célébré ses dix années d’existence sur le site de la base de voile de Qanono, baie de Chateaubriand. A l’occasion de la septième édition annuelle et culinaire « Slow Food », une quinzaine de stands proposaient des fruits et des légumes frais cultivés de façon biologique mais aussi des plantes, du miel, du poisson, des confitures et d’autres douceurs.