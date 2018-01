Jours de fête à Luecila

Lifou. Durant quatre jours, la tribu de Luecila-Hnapalu a vécu au rythme de Luecila 3000, un rendez-vous festif au cœur de la tribu, entre la chefferie, le temple et la plage toute proche.Cette 19e édition a mêlé animations sportives, artistiques, artisanales, culturelles et musicales en présence de délégations de Dumbéa et de Port-Vila au Vanuatu dans le cadre d’un jumelage avec Lifou, du général Thierry Marchand, chef des Forces armées en Nouvelle-Calédonie (Fanc) et des autorités administratives, coutumières et religieuses.Les festivités ont débuté jeudi avec des chorales et des danses traditionnelles, des animations musicales et l’élection de « Missette 2018 ».Vendredi, pour la journée du patrimoine, des démonstrations de confection de colliers et de bouquet de fleurs, de robes mission, de sacs tressés à partir de feuilles de pandanus et les diverses réalisations du sculpteur de la tribu, Noël Lalié, ont conquis les visiteurs venus en nombre des quatre coins de l’île et de la Grand