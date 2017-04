La convention religieuse a rassemblé plus de 3 000 fidèles à Wedrumel

Lifou. Cette année, la convention religieuse s’est déroulée à la tribu de Wedrumel lors du week-end de Pâques. Toutes les tribus protestantes et catholiques de Lifou et de Tiga étaient rassemblées pour des temps de partage et de prières. Invitées pour la première fois, des délégations d’Ouvéa et de Maré ont fait le déplacement. Un peu plus de trois mille fidèles ont participé à la Kovasio 2017, dont le thème était la fraternité.