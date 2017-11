Le Voyager of the Seas a fait sa première escale à Lifou

Îles. Pour la première fois, l’île a accueilli samedi près de 3 000 croisiéristes australiens, américains et chinois sur le site touristique d’Easo, à l’occasion de l’escale inaugurale du paquebot Voyager of the Seas. Un accueil particulier a été réservé conjointement par les habitants du district du Wetr, l’agence Kenua qui gère la quasi-totalité des escales en Nouvelle-Calédonie et la compagnie maritime Royal Caribbean Cruise Line.