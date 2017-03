Les anciens combattants étaient à l’honneur à Hunëtë

Lifou. Pendant la semaine, une vingtaine de militaires ont logé dans la maison commune de Hunëtë. Jeudi a eu lieu une cérémonie devant la stèle érigée en décembre 2015, en mémoire des vieux de la tribu qui ont combattu et donné leur vie lors de la Première Guerre mondiale. Les militaires du Rimap, des coutumiers, des élus provinciaux et municipaux, la gendarmerie, les enfants de l’école de la tribu et de nombreux parents étaient présents.