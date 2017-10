Lifou. Les artistes et les artisans des tribus de Traput et de Jozip ont organisé, ce week-end, deux journées portes ouvertes dans leur atelier de Traput. Les visiteurs sont venus nombreux, parmi lesquels des habitants des tribus voisines et des touristes de passage. Tous ont apprécié de découvrir les différentes œuvres, de connaître ces lieux de création et d’échanger sur les techniques de chaque artiste.