Les écoliers de Tiga rompent leur isolement à Luengoni

Lifou. Depuis lundi, neuf enfants de l’école primaire de Tiga ont rejoint leurs camarades de Luengoni pour une semaine d’échanges et de partage de connaissances.Afin de consolider les liens tissés, il est d’ores et déjà prévu que les élèves de Luengoni se rendent, courant décembre, à Tiga pour valoriser les divers projets réalisés en commun et pour monter un grand spectacle.