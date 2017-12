Les élèves fêtent la fin de l’année avec de très beaux spectacles

Lifou. A l’initiative des associations des parents d’élèves et des équipes éducatives, plusieurs écoles primaires et maternelles viennent de fêter la fin de l’année scolaire par des spectacles, des chants et des danses. Ces différentes manifestations se sont déroulées à Drueulu, Jozip ou encore au complexe sportif de Hnasse. Des moments inoubliables ont été vécus par les enfants et les parents. Des temps « café gâteau » ont clôturé ces journées marquées par une météo capricieuse.