Quatre jours d’ambiance festive à Luecila 3 000

LIFOU. Les habitants de Luecila ont vécu quatre jours au rythme de Luecila 3 000, un rendez-vous festif au cœur de la tribu, entre la chefferie, le temple et la plage toute proche. Pour cette 18e édition, l’ouverture a eu lieu en douceur, jeudi, pour se terminer hier dimanche. Tout au long de ce grand week-end de fête, des animations sportives, artistiques, artisanales et culturelles ont eu lieu en journée et en soirée. Les concerts ont tenu le public en haleine jusque tard dans la nuit.