Touristes et prestataires d’Easo fêtent Noël tous ensemble

Lifou. Pour terminer l’année en beauté et fêter Noël avec les touristes, la société Mejine Wetr a invité vendredi des groupes de musique et de danse traditionnelle sur le site touristique d’Easo. Les locaux et les touristes se sont mêlés au cours de cette belle journée sous le thème « La nature en vert ». La grande chefferie de Wetr, son conseil de district et son comité de développement ont souhaité à toute l’île de joyeuses fêtes de fin d’année.