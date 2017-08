Lifou. La Sodil a célébré, mercredi et jeudi, les dix années d’existence de la SAS PEIN-UCPA (Unité de conditionnement des produits agricoles) de Lifou, sur le site de Traput. Pour l’occasion, un grand marché de fruits et légumes a eu lieu sous un soleil radieux. Durant ces deux journées, les organisateurs ont compté plus de mille visiteurs, provenant de Lifou, de Maré ou encore d’Ouvéa, auxquels se sont ajoutés de nombreux touristes de passage.