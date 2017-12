Une journée de détente organisée par les femmes du Wetr

Lifou. L’association « Goline Wetr » qui signifie « se battre pour le Wetr », a proposé une journée détente sur le site touristique de Easo pour la seconde année consécutive. Familles, amis et quelques touristes ont participé aux tournois sportifs et animations organisés par l’association qui regroupe les femmes travaillant dans le tourisme, et plus particulièrement celles de la société Mejine Wetr qui gère l’accueil des croisiéristes.