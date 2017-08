Lifou. Le père Gérard Berliet, prêtre du diocèse de Dijon et professeur conférencier à la faculté de théologie de Lyon, est arrivé sur l’île samedi et y séjournera jusqu’au 19 août. Au programme de la semaine de partage et de prières : offices religieux, visites aux malades, pèlerinage, formations sur la famille pour les couples et deux conférences.