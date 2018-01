Lifou. Plus de mille jeunes, catholiques et protestants, venus de toute la Grande Terre, des îles Loyauté mais aussi de l’île des Pins, sont réunis depuis lundi sur le site de l’église catholique Saint-Jean-Baptiste à la tribu de Hnathalo pour une semaine d’échanges, de partage et de prières. La plupart de ces jeunes découvrent Lifou pour la première fois.