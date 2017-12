Maré. Profitant d’une dernière journée pédagogique, les centres de loisirs se sont réunis à Roh mercredi. Plus de quatre-vingts enfants des secteurs de Wakoné, d’Atha et de Tuo ont ainsi pu bénéficier d’activités en plein air, tant artistiques que physiques. Une nouvelle mutualisation des compétences provinciales et communales pour amener la jeunesse à « bouger plus, manger mieux ».