Maré. En amont de la Fête de la science des Îles au collège de Tadine vendredi, les écoles de Maré ont organisé leur propre compétition sur le thème du développement durable. Trois cent trente-cinq enfants de maternelle et de primaire se sont ainsi retrouvés à Tadine et à La Roche, jeudi et vendredi. Une rencontre qui a montré l’engagement des enseignants et celui des plus jeunes.