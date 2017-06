Maré. Comme chaque année, l’école maternelle et primaire de La Roche a souhaité une bonne fête aux papas et aux mamans d’élèves. Danses, chants, poésies et comptines ont permis à tous les enfants de monter sur scène pour une prestation en rythme et en couleurs. Une façon conviviale de montrer le résultat de leurs travaux en classe.