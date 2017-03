La caravane passe la brosse à dents aux écoliers de Maré

Iles. Du 2 au 13 mars, Virginie Desmarescaux, dentiste vacataire de l’Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie (ASSNC), sillonne l’île avec sa caravane, véritable cabinet dentaire mobile, à la rencontre des élèves de CP. Une action de prévention qui devrait augmenter les demandes de soins et pose la question de la carte sanitaire, puisqu’aujourd’hui Maré ne compte qu’un seul dentiste pour plus de 5 000 habitants.