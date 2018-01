Maré. Pour sa première escale sur l’île, le nouveau commandant du bâtiment multimissions (B2M) de la Marine nationale, Damien Deshaix, est venu à la rencontre des autorités de Maré et a offert aux habitants de pouvoir monter à bord mercredi. Une volonté partagée de nouer des liens entre l’île et ce navire qui fait de plus en plus partie du paysage nengone.