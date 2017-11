Le Festival des arts scolaires s’est installé au centre culturel

Maré. Initié par Wenice Bearune en pays Nengone, le Festival des arts poursuit sa route en donnant toujours plus de place à l’expression artistique au sein des établissements scolaires. Cette année, c’est le centre culturel refait à neuf qui a accueilli les ateliers et les représentations, les 15 et 16 novembre. Une participation qui reste timide mais encourageante.