Lever de drapeaux et rentrée citoyenne au collège de La Roche

Maré. Cette année, le collège public de La Roche s’est doté de mâts pour une cérémonie de lever de drapeaux, symbole d’une année placée sous le signe de la citoyenneté. En début de semaine, les jeunes élèves de 6e ont accueilli leurs aînés de 5e, de 4e et de 3e, entourés de toute la communauté éducative et des autorités coutumières et administratives. Retour en images sur ce moment historique dans cet établissement.