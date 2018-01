Quatre mille personnes réunies pour l’édition 2018

Maré. Près de 4 000 personnes ont participé à l’édition 2018 de Guahma 2000. Un objectif largement relevé pour les organisateurs de cette grande rencontre sportive, solidaire et communautaire qui a fait bouger les Si Nengone, du plus jeune au plus vieux. Comme chaque année aux mêmes dates, du 11 au 15 janvier, le stade de Taduremu a vibré sous les couleurs de l’événement le plus attendu des membres du Guahma.