Une semaine de sensibilisation à la bientraitance envers les femmes

Maré. Initiée par le service Femme et famille de la province des Iles, une semaine entière a été récemment consacrée aux violences faites aux femmes. L’originalité de cette action 2017 a été de parler de bientraitance pour prendre le problème de manière positive et d’aller vers les résidents directement en tribu. Retour en images sur cinq jours riches en échanges et partages intergénérationnels.