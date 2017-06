Ouvéa. Plus de cent touristes ont participé ce week-end à la Fête du lagon. La population locale a répondu à l’appel malgré de nombreuses cérémonies coutumières. Les produits de la mer étaient à l’honneur. Les organisateurs, les responsables des stands et d’excursions sont tous satisfaits. Et le beau temps était aussi de la partie.