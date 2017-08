Ouvéa. Le septième Salon de l’emploi, de l’orientation, de la formation et de l’insertion professionnelle (Seofip) s’est déroulé mardi à Wadrilla. Plus de 150 élèves des classes de 3e et de 4e des trois collèges de l’île ont répondu à l’appel, ainsi que de nombreux parents et jeunes à la recherche de formation.