Nouvel an. La planète a basculé avec liesse dans la nouvelle année. Petit tour d’horizon des fêtes et notamment des feux d’artifice et autres jeux de lumière qui ont illuminé le ciel aux quatre coins du globe. Toutefois, ce 1er janvier restera marqué par le terrible attentat qui a coûté la vie à au moins 35 personnes à Istanbul, en Turquie.