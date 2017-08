Kaala-Gomen. Plus d’une cinquantaine d’enfants et d’ados, âgés de 6 à 16 ans, étaient réunis, mardi et mercredi, au centre sportif du village, pour participer aux activités proposées par Total Sport Tour, coorganisé par le Comité territorial olympique et sportif (CTOS) et son équivalent provincial Nord (CPOS), avec le partenariat actif de la mairie.