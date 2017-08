Houaïlou. L’internat provincial de Wani a organisé des ateliers culturels et de menuiserie, les mercredis après-midi, pour les enfants depuis le 21 juin. Ils se sont achevés hier sur une journée complète. Le public est invité à voir les productions réalisées par les jeunes avec les intervenants et les éducateurs, aujourd’hui jeudi, et demain vendredi 4 août, à la salle Paul-Nedja. Des écoliers sont aussi invités à participer.