Le Women Sup Tour a glissé sur le plan d’eau de Foué

Koné. Le top départ de la troisième édition du Women Sup Tour a été donné samedi, sur la base nautique de Foué. Une dizaine de femmes ont découvert le stand-up paddle et ses dérivés. Le « tour », organisé par l’ANG (ASPTT Nouméa glisse), épaulée ici par le Koohnê glisse club, est maintenant sur les plages broussardes de l’Ouest et de l’Est jusqu’au dimanche 15 janvier : aujourd’hui et demain à Poindimié, les 11 et 12 janvier à Hienghène, les 14 et 15 à Bourail (www.ang.nc).