Les loisirs et les produits de la mer trouvent leur public à Téari

Koné. La Fédération des pêcheurs professionnels du Nord organise depuis hier son Salon de la pêche et nautique, sur le parking du centre commercial Téari. C’est une première dans ce lieu central et urbain. L’occasion de remplir sa glacière de poisson frais et d’observer de près bateaux et matériel de pêche. Aujourd’hui, le Salon est ouvert de 8 heures à 16 heures, une démonstration de pêche à la mouche est prévue. L’entrée est gratuite.