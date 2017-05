Une première Journée des forces vives arrosée mais réussie

Koné. Plus de quinze clubs et associations, acteurs du Projet éducatif local (PEL), se sont rassemblés samedi à l’école Teari à l’initiative de la mairie. L’objectif de cette première édition était de mieux faire connaître leurs actions et les activités proposées aux jeunes entre 3 à 20 ans en dehors du temps scolaire. « Malgré la pluie, nous avons eu beaucoup de monde », s’est réjouie Nadège Outi, responsable du service Appui aux populations.