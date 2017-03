Une première remise de diplôme officielle pour valoriser la réussite

Koné. Le collège a, pour la première fois, récompensé de manière officielle le travail et les efforts des collégiens ayant obtenu le brevet et le certificat de formation générale l’an dernier. 150 à 200 personnes sont venues assister samedi à une grande cérémonie républicaine, dont Nicolas Guillemard (chef de cabinet d’Hélène Iékawé, en charge de l’enseignement) et Victor Tutugoro, qui représentait la province.