Kouaoua. Six cent quinze collégiens et lycéens ont foulé samedi la terre rouge de Kouaoua pour le traditionnel cross territorial annuel de l’UNSS. L’événement se déroulait pour la première fois dans la commune minière, à la tribu de Méa. Responsables et sénateur (coutumiers), maire de Kouaoua, directeurs de l’UNSS et du CTOS, enseignants, parents et bénévoles sont venus nombreux aider ou soutenir les sportifs.(Les résultats en page 46)