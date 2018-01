250 sportifs survoltés à Pagou...

KOUMAC. C’était la dernière ligne droite, samedi, pour les 250 participants aux finales des jeux organisés à la tribu de Pagou par le Collectif intertribus et quartiers de Koumac, en partenariat avec le Point info jeunesse, l’association Pe-Whâi, et avec la contribution de généreux donateurs. Au programme : foot enfants, femmes et hommes, volley-ball femmes et mixte où le fair-play était à l’honneur. Retour sur l’événement.